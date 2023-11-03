У восьми областях оголошено штормове попередження: прогноз погоди на найближчі дні

Холоди не поспішають до України

Новий місяць осені продовжує естафету жовтня, температура повітря в Україні щонайменше до 10 листопада буде суттєво вищою за норму. Однак у п’ятницю частину країни накриє рвучкий вітер, також пройдуть дощі.

Про погоду на найближчий час повідомив Український гідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко дала детальніший прогноз на п’ятницю.

Отже, 3 листопада дощі пройдуть на півдні (крім Одеської області), на сході та Запоріжжі, Дніпрі з районами та східними районами Полтавщини. На решті території – без опадів.

"У західних областях буде найтепліше, +14 +19 градусів, на півдні та в Луганській області +14 +17 градусів, на решті території +11 +14 градусів. А ось смуга Сумщина-Харківщина-Полтавщина-Дніпро-Кропивницький до Запоріжжя потрапить у холодне повітря, вдень не вище +9+11 градусів", — пише синоптик.

В Укргідрометцентрі попередили, що 3 листопада у західних областях будуть пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

Області, де оголошено штормове попередження на 3 листопада

У суботу, 4 листопада, дощі можливі в центрі, на півночі та в деяких західних областях. Вночі очікується +6+16 градусів, вдень 13-24 градуси тепла.

У неділю, 5 листопада, періодичні дощі можуть пройти на заході країни, а також у північних та деяких центральних областях. У нічний годинник синоптики прогнозують від 6 до 17 градусів вище нуля, вдень очікується +13+22 (у Криму +23) градуси.

Карта погоди на 5 листопада

У понеділок, 6 листопада, температура повітря буде практично на рівні попереднього дня. Дощі можливі на заході, сході, півночі та в деяких центральних областях, а також на Херсонщині. Вночі стовпчики термометрів покажуть 6-15 градусів тепла, вдень буде +11+22 градуси.

Карта погоди на 6 листопада

У вівторок, 7 листопада, дощів в Україні не очікується, усюди буде мінлива хмарність. Вночі – від +3 до +11 градусів, удень синоптики обіцяють 10-21 градус тепла.

Нагадаємо, завідувачка відділення прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух розповіла "Телеграфу", якою буде зима в Україні. За її прогнозами, є всі підстави вважати, що холодний сезон 2023-24 років супроводжуватиметься високими температурами та, можливо, новими рекордами.

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