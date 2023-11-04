Скільки українців мають однакові прізвища: перевір своє у списку

Найпопулярніше прізвище України мають близько 174 тисяч осіб

Серед великого різномаїття українських прізвищ деякі з них зустрічаються найчастіше. Може здатись, що найпопулярніше в Україні прізвище має закінчуватись на "-ко", чи принаймні на "-ук", але це не так.

Найбільше людей в Україні мають прізвище Мельник. Згідно з даними статистики, у нашій країні приблизно 174 тисячі Мельників.

Слід зазначити, що це прізвище походить від професії людини, що працює на млині, або була його власником. Водночас людину, яка займалася млином, називали "мірошником". Звідси й утворилося прізвище Мірошниченко. Однак воно не таке популярне і знаходиться аж на 290 місці в даному списку.

Перша десятка у списку найпоширеніших прізвищ виглядає так:

Мельник – 174 057 осіб

Шевченко – 142 200 осіб;

Бойко – 126 548 осіб;

Коваленко – 126 139 осіб;

Бондаренко – 118 547 осіб;

Ткаченко – 112 157 осіб;

Ковальчук – 110 259 осіб;

Кравченко – 106 528 осіб;

Олійник – 99 963 особи;

Шевчук – 97636 осіб.

Всього у цьому списку вказано десять тисяч українських прізвищ. Спробуйте знайти у ньому своє і дізнатися, скільки його носіїв живе в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища, утворені від українських назв національностей та етнографічних груп.