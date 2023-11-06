Цього року зимову форму в ЗСУ вчасно отримали всі - Ярова

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони повідомила про нововведення та ризики

Закупівлі продуктів для ЗСУ відтепер здійснюватиме "Державний оператор тилу", однак у цьому нововведенні є ризики. Таку думку в ефірі каналу "Еспресо" висловила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, членкиня колегіального органу Міноборони з тилового забезпечення, волонтерка Дана Ярова.

"Як на мене, це дуже ризиковано в кінці бюджетного року, звітного періоду. Боюсь, що може статися так, що ми залишимося із невикористаними коштами на рахунках Міністерства оборони, а в нинішній ситуації, тоді, коли по копійці збирають волонтери для армії, залишати хоч якісь кошти на рахунках Міноборони невикористаними, як на мене, це злочин", — застерігає Ярова.

Вона також повідомила, що підготовка до зимового періоду забезпечення ЗСУ розпочалась вчасно.

"Ми своєчасно закупили зимову форму для ЗСУ в українських виробників. І цього року немає нарікань щодо кількості — зимову форму вчасно отримали всі", — зазначила Ярова.