1,5 млн грн на БПЛА: Андрій Табалов оголосив результати збору коштів на дрон SHARK для ЗСУ

Найближчим часом дрон буде придбаний та переданий військовим

Генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов повідомив перші результати акційного збору, який компанія запустила у серпні для купівлі БПЛА SHARK для ЗСУ.

Так, силами трьох підприємств-партнерів на ці потреби вже зібрано 1,5 млн грн, тому вже найближчим часом дрон SHARK буде придбаний та переданий на запит наших військових.

"1 500 000 гривень вже зібрано, такі результати акційного збору, який 3 місяці тому, розпочали три підприємства: ПАТ "Юрія" (ТМ Волошкове поле "), Одеський Коровай та Черкасихліб ТД . За два тижні свій акційний збір завершить Первомайський молочноконсервний комбінат , і необхідна сума буде закрита. Дякуємо усім, хто обирав акційну продукцію і долучився до великого збору. Разом допомагаємо ЗСУ наближати нашу перемогу", — написав Андрій Табалов на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося раніше, з 1 серпня виробник "Волошкове поле" запустив у продаж спеціальну серію молочної продукції із зображенням безпілотника на упаковці. За умовами благодійної ініціативи, 1 грн з продажу кожної одиниці такого товару була перерахована на купівлю БПЛА SHARK.