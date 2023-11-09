Причина виникнення невідома: які прізвища викликають найбільші питання у мовознавців

Гіпотези викликають більше питань, ніж дають відповідей.

Українські прізвища розподіляються на декілька семантичних груп, які вказують на походження прізвища за тою чи іншою ознакою. Проте науковці змогли класифікувати далеко не всі.

Більшість таких прізвищ є похідними від прізвиськ, але остаточна причина їхнього утворення досі не відома. Про це пише фахівець з української антропонімії Юліан Редько у праці "Довідник українських прізвищ".

Сьогодні мовознавці не можуть пояснити, як виникли такі прізвища, як Цюзь, Гавдида, Шутурма. Цікавіше й те, що колись праукраїнців називали Куркою, Каретою, Молоком, Ліжком, але чому — досі не відомо.

Ба більше, навіть утворені від числівників прізвища такі, як Півторак, Третьяк, Сороковий викликають суперечки серед мовознавців. Адже достеменно невідомо, за якими характеристиками їх надавали. Це міг був і зріст (Півторак), і порядковий номер хати у селі (Сороковий), або заборгованість (Третьяк — винний третину). Проте ці гіпотези викликають більше питань, ніж дають відповідей.

Прізвища Прощай, Явися хоч відносять до тих, які виникли від скам'янілих дієслівних форм, але причина їхнього виникнення все ще оповита таємницею. Аналогічна ситуація з тими прізвищами, які утворились від прислівників Бистро, Красно та службових слів Пак, Нехай.

Навіть ті прізвища, які є похідними від вигуків — Фіть, Чик, не мають достеменної історії виникнення.

Нагадаємо, що деякі українські прізвища, як писав "Телеграф" несуть у собі "церковний слід". За ними можна впевнено сказати, що ваші предки були якимось чином пов’язані з церквою або навіть були священниками.