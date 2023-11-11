Не тільки Костенко та Шевченко: які книги українці готові перечитувати знову та знову

У цьому списку кожен може знайти, що почитати

Українська література дуже багата та багатогранна, проте не всі це знають, оскільки довгі роки та століття її пригнічували. Однак ніколи не пізно долучитися до вивчення своєї культури та творчості свого народу.

А з чого саме почати, можуть підказати самі українці. В опитуванні "Телеграфу" вони відповіли, які саме українські книги вони готові перечитувати.

Ось кілька найпопулярніших відповідей, які підтримало найбільше українців:

вся поезія Ліни Костенко (окремо з її творчості також виділили "Маруся Чурай", "Записки українського самашедшого");

усі роботи Люко Дашвар;

"Захар Беркут", Іван Франко;

"Роксолана", "Диво", Павло Загребельний;

"Вишневі усмішки", Остап Вишня;

"Тигролови", "Скелька", Іван Багряний;

"Кайдашева сім’я", "Хмари", Іван Нечуй-Левицький;

"Солодка Даруся", Марія Матіос;

"Інтернат", Андрій Жадан;

"Століття Якова", Володимир Лис;

"Троща", "Чорний ворон", "Маруся", Василь Шкляр;

"Зачарована Десна", Олександр Довженко;

"І будуть люди", Анатолій Дімаров.

Звісно, це далеко не всі приклади гарної української літератури, а лише деякі, які одразу згадали у коментарях.

Раніше "Телеграф" також називав 5 сучасних українських книг, які варті вашої уваги.