Частка "завислих" кримінальних справ проти бізнесу сягнула історичного максимуму — "Маніфест 42"

Справи використовуються тиловими силовиками для залякування бізнесу з корупційною метою

77% кримінальних справ проти бізнесу в Україні порушуються правоохоронцями без подальшої передачі до суду з обвинувальним актом. Цей показник сягнув історичного максимуму. Про це повідомляє громадський рух "Маніфест 42", посилаючись на офіційні дані Офісу Генерального прокурора України.

Згідно статистичних даних ГПУ, у січні-жовтні 2023-го року лише 23% кримінальних проваджень у сфері господарської діяльності доходять до суду з обвинувальним актом. Це принаймні на третину менше, аніж у попередні роки

2018 рік:

6334 проваджень по господарській діяльності. Передані до суду з обвинувальним актом — 2021 (32%).

2019 рік:

5947 проваджень. До суду з обвинувальним актом — 1686(28%).

2020 рік:

5342 проваджень по господарській діяльності. До суду з обвинувальним актом — 1620 (30%).

2021 рік:

5469 проваджень. До суду з обвинувальним актом — 2164 (39%).

2022 рік:

3414 проваджень. До суду з обвинувальним актом — 1149 (33%).

2023 січень-жовтень

4249 проваджень. До суду з обвинувальним актом — 989 (23%).

"Кримінальні справи щодо господарської діяльності, які не розслідуються і роками не передаються до суду, в українських реаліях, як правило, використовуються тиловими силовиками для одного — залякування бізнесу з корупційною метою. Червневе доручення президента Володимира Зеленського вирішити цю проблему не виконане. Більше того, статистика свідчить, що ситуація погіршується", — пояснив статистику голова правління "Маніфесту 42" Сергій Позняк.

"Маніфест 42" — громадський рух, створений бізнесом для захисту від свавілля тилових силовиків, корупційних чиновників та суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів.