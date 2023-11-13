Доля "зависших" уголовных дел против бизнеса достигла исторического максимума — "Манифест 42"

Дела используются тыловыми силовиками для запугивания бизнеса с коррупционной целью

77% уголовных дел против бизнеса в Украине возбуждаются правоохранителями без дальнейшей передачи в суд с обвинительным актом. Этот показатель достиг исторического максимума. Об этом сообщает общественное движение "Манифест 42", ссылаясь на официальные данные Офиса Генерального прокурора Украины.

Согласно статистическим данным ГПУ, в январе-октябре 2023 года только 23% уголовных производств в сфере хозяйственной деятельности доходят до суда с обвинительным актом. Это по крайней мере на треть меньше, чем в предыдущие годы

2018 год:

6334 производств по хозяйственной деятельности. Переданы в суд с обвинительным актом – 2021 (32%).

2019 год:

5947 производств. В суд с обвинительным актом — 1686 (28%).

2020 год:

5342 производств по хозяйственной деятельности. В суд с обвинительным актом – 1620 (30%).

2021 год:

5469 производств. В суд с обвинительным актом – 2164 (39%).

2022 год:

3414 производств. В суд с обвинительным актом – 1149 (33%).

2023 январь-октябрь

4249 производств. В суд с обвинительным актом – 989 (23%).

"Уголовные дела по хозяйственной деятельности, которые не расследуются и годами не передаются в суд, в украинских реалиях, как правило, используются тыловыми силовиками для одного — запугивания бизнеса в коррупционных целях. Июньское поручение президента Владимира Зеленского решить эту проблему не выполнено. Более того, статистика свидетельствует, что ситуация ухудшается", — объяснил статистику глава правления "Манифеста 42" Сергей Позняк.

"Манифест 42" — общественное движение, созданное бизнесом для защиты от произвола тыловых силовиков, коррупционных чиновников и судей, черных нотариусов и регистраторов.