Проєкт Маніфест 42 очолив Сергій Позняк

Координатором проєкту Маніфест 42, створеного підприємцями для боротьби з тиском чиновників та правоохоронців на бізнес, стане Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців-ветеранів. Про це повідомив Forbes.

За даними видання, проєкт Маніфест 42 буде сфокусований на трьох завданнях:

Побудова інфраструктури для оперативного реагування на рейдерські атаки.

Закриття лазівок у законодавстві, якими користуються рейдери у погонах і суддівських мантіях.

Створення системи суспільного осуду – реєстру рейдерів. Його фігуранти мають бути притягнені до відповідальності за зловживання владою з корупційною метою.

"Статистика силових атак на бізнес колосальна. Здавалося б – хоча б під час війни не докучайте бізнесу. Та бачимо протилежне. На фронті військові віддають здоров’я і життя, а в країні – свавілля силовиків. Це мародерство, яке треба зупинити. Рейдерським атакам на бізнес не видно кінця, це десятки кейсів", — заявив Сергій Позняк, коментуючи створення проєкту Маніфест 42.

28 червня, у День Конституції, десятки підприємців опублікували спільний маніфест на захист 42 статті Основного закону, яка гарантує право на підприємницьку діяльність. Згодом до цієї ініціативи доєднались сотні інших підприємців.