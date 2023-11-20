"Чоловіче 8 березня": у Раді хочуть створити День чоловіків, названо дату

Він потрібен для забезпечення повноцінної рівності статей

У Верховній Раді України було зареєстровано постанову, яка пропонує встановити Міжнародний чоловічий день. Святкуватимуть його 19 листопада.

Необхідність свята полягає у забезпеченні відзначення внеску чоловіків у розвиток суспільства. Відповідний проєкт постанови з'явився на сайті ВР у понеділок, 20 листопада.

Ініціаторами виступають нардепи Марія Мезенцева, Євгенія Кравчук, Ярослав Юрчишин та інші, які зауважують, що подібне свято вже є у 80 країнах світу.

Зазначається, що метою внесення проєкту постанови є забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, а також "відзначення досягнення та внеску хлопців і чоловіків… у розвиток нації, суспільства, громади, сім'ї, шлюбу та догляду за дітьми".

"В Україні, як і в багатьох інших країнах, існують Міжнародний жіночий день і День прав людини. Проте для забезпечення повноцінної рівності статей, важливо встановити й Міжнародний чоловічий день, що визначається національним законодавством. Встановлення Міжнародного чоловічого дня може бути важливим кроком у підтримці гендерної рівності", — зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

Документ направлено на розгляд комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Україні з 2023 року День захисників та захисниць, який раніше відзначали 14 жовтня, тепер святкують 1 жовтня.