Буде небезпечно: погода в останній день листопада готує українцям неприємний сюрприз

Синоптик озвучила прогноз погоди в Україні на 30 листопада

В останній день листопада погода в Україні трохи піде на покращення. Опади поки що стануть на паузу, але на заміну їм прийдуть штормові пориви вітру та ожеледиця після заморозків найближчої ночі.

Такий прогноз на своїй сторінці у Facebook написала український синоптик Наталія Діденко. За її словами, у ніч з 29 на 30 листопада температура повітря впаде до -3...7 градусів, а в західній частині країни до -4...9 градусів. Плюсова температура вночі буде лише у Криму — до +3 та на Луганщині — до +1.

"Опади, які нападали разом із циклоном у вигляді не лише мокрого снігу, а й дощу, перетворяться на небезпечну ожеледицю. Дуже уважно!", — наголосила синоптик.

Вдень 30 листопада максимальна температура у більшості областей України складатиме від 3 морозу до 3 тепла, на півдні до +5-7 градусів тепла. Опадів у цей день не передбачається.

"Вітер буде у четвер південних напрямів, помірний, а ось на півночі та північному сході України можливі сильні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду", — сказала Діденко.

Водночас у Києві 30 листопада на дорогах ожеледиця. Найближчої ночі буде -5-7 градусів, а завтра вдень — близько нуля.

"1 грудня в Україні виходить наступний епізод серіалу "Південний циклон". Спойлер! Цей черговий циклон принесе мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю, дощ, поривчастий вітер, на півдні України підвищення температури повітря до +15 градусів!!", — прогнозує синоптик.

Нагадаємо, раніше Вазіра Мартазінова озвучила "Телеграфу" прогноз погоди на грудень та розповіла, коли почнуться сильні морози.