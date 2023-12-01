В Україну йдуть сибірські морози: відомий синоптик дав прогноз погоди на грудень

"Гребені" антициклону накриють усю Північну Азію та Східну Європу, каже Ігор Кібальчич

У грудні часто можна спостерігати за "боротьбою" осені та зими: перепади атмосферного тиску, стрибки температури повітря, опади різного виду та поривчастий вітер. На тлі зміни клімату за останні два десятиліття грудні в Україні помітно потеплішали.

Більше опадів стало випадати у змішаному вигляді, а стійкий сніговий покрив став спостерігатися набагато рідше, ніж у минулому столітті. Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, нові розрахунки числових методів довгострокових моделей погоди показують: вже за тиждень і протягом другої декади місяця прогнозується розвиток потужного антициклону над центральними районами Азії (так званий Сибірський антициклон). Його центральна область розташовуватиметься за Уралом, на півдні Сибіру, охоплюючи північну частину Казахстану. Цілком ймовірно, що "гребні" цього антициклону впливатимуть на погоду практично на всій території Північної Азії та Східної Європи.

У зимовий період подібні антициклони приносять із собою суттєве похолодання на тлі малохмарного неба. Отже, після 5—6 грудня почнеться зниження температури повітря приблизно до -7…-12°С у нічний час і до -3…-8°С вдень. У північній половині країни, а також у західних областях часом морози можуть досягти позначок до -15…-20°С. Традиційно тепліше буде на півдні, у Криму та Закарпатті.

Очікується, що стійкий період холодної погоди збережеться аж до третьої декади місяця. Тільки після 20—22 грудня вплив азійського антициклону, швидше за все, ослабне і до нас почнуть надходити атлантичні повітряні маси. З урахуванням похолодання в середині грудня, середньомісячна температура у південних та східних регіонах України виявиться вищою за норму на 0,7—1,8°С; у західних, північних і центральних областях — нижче за норму на 1,5—3,0°С.

На карті представлений прогноз середньої аномалії температури повітря в Європі на період з 4 по 11 грудня 2023 року, згідно з моделлю ECMWF

Розподіл опадів упродовж місяця буде нерівномірним. На самому початку місяця внаслідок атмосферних фронтів і переважання поля зниженого тиску очікуються снігопади, у центральних, південних і східних областях — сніг із переходом у дощ і мряка, місцями тумани.

Найвищі температури фіксуватимуться на південному сході України та Кримському півострові — в окремі дні до +6…+13°С. На заході та півночі країни буде прохолодніше, і середня температура навряд чи перевищить 0°С.

Після 5 грудня у зв’язку з розбудовою атмосферних процесів атмосферний тиск відчутно зросте, а ймовірність опадів по всій країні знизиться. У другій декаді опадів мало, особливо на Лівобережжі країни, каже синоптик.

"Ближче до кінця місяця є ймовірність відновлення опадів у зв’язку з активізацією циклонічних процесів у Північній Атлантиці. Таким чином , сумарна кількість опадів за грудень в Україні виявиться близька до норми, місцями вища — на 25—45%. Сніговий покрив спостерігатиметься лише місцями, з більшою ймовірністю у західних та північних областях", — резюмував Ігор Кібальчич.