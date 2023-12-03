День святого Миколая 2023: чого нас вчить це свято і як його зустрічали традиційно

Цьогоріч свято до дітлахів та дорослих прийде на 13 днів раніше

2023 року Україна загалом і основна маса християн східного обряду зокрема вперше зустрінуть день святого Миколая за новоюліанським календарем. Тепер це торжество припадатиме на 6 грудня. У церкві до нього особливе ставлення, адже Миколай Чудотворець є одним з найбільш шанованих святих в історії. Тож віряни мали свої традиції, пов’язані з його особою.

Благодійність важлива для кожної людини — цього нас вчить Святий Миколай

Секретар управління Львівської єпархії ПЦУ протоієрей Руслан Матвієнко в інтерв’ю "Телеграфу" розповідає, що в церковній традиції вшанування життя святого Миколая носить повчальний зміст. Воно засноване на його земному житті. Хоча Миколай був багатою людиною, оскільки отримав чималий спадок від батьків, став простим священником, а згодом — єпископом і все життя допомагав потребуючим.

"Це запам’яталося настільки, що церква пропонує нам його як приклад для наслідування, щоб ми, бачачи навколо себе нужденних і потребуючих людей, завжди приділяли їм увагу і по можливості ділилися тим, що в нас є для того, щоб їх розрадити, допомогти і підтримати. Відповідно є традиція дарувати дітям подарунки, щоб навіть у такий спосіб возвеличити цього святого", — пояснює священник.

Святий Миколай Чудотворець / Фонди Львівського національного музею ім. А. Шептицького.

Народні традиції на день святого Миколая

День святого Миколая — третій поспіль у циклі з трьох торжеств після вшанування святих Варвари (4 грудня), Сави (5 грудня). В українській традиції цей цикл називається Миколаївським і має певну обрядовість. Наприклад, у дні вшанування Варвари та Сави жінки могли відпочити від рукоділля, розповідає старша наукова співробітниця відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України Леся Горошко.

Це відбилося у народній творчості — з'явився вираз "савити та варварити", який іноді вживали у негативному ключі. Є навіть давній переказ з Гуцульщини про жінку, яка дуже не любила працювати І намагалася відкрутитися від роботи, посилаючись на церковні традиції — на кожен день тижня в неї було своє виправдання. Родина жила бідно і коли настав час помирати, не було її навіть у що вбрати.

"То чоловік її поклав в труну голою і коли панотець відспівував її на парастасі, то співав, що треба було не савити і не варварити, а на сорочку собі пазити, тобто дбати про вбрання", — розповідає дослідниця звичаїв. Також на Варварин день дівчат могли починати привчати до рукоділля як основного заняття жінок взимку.

Що ж до самого дня святого Миколая, то його не можна було проводити в лінощах. Леся Горошко зазначає, Миколай Чудотворець був покровителем великої кількості професій і, за переказами, сам завжди працював не покладаючи рук: "Вважалося, що цього дня, оскільки він такий працьовитий, добре працювати, але не для себе, а для когось. Всілякі толоки, допомога сиротам, робити щось пов’язане з благодійністю. День робочий, але не собі на користь, а комусь".

Що ж до традиції обдаровування, то в Україну вона прийшла із Заходу. До XIX століття згадок про те, що Миколай приносить дітям подарунки під подушку, не було. Також ця традиція була спрямована не тільки на дітей.

"Є свідчення, що хлопці обдаровували дівчат, пекли печива "миколайчики", які могли дарувати одне одному, — розповідає науковиця. — Є перекази, що святий Миколай ходив з ангеликом і чортиком. Ангелик асоціювався з добрими вчинками, а чортик з поганими, і діти в такий спосіб мали звітувати про свої вчинки".

Та звичай з обдаровуванням настільки полюбився українцям, що швидко розповсюдився і закріпився в народній традиції.

Миколая зазвичай зображують в образі доброго літнього чоловіка, що дбайливо ставиться до дітей

Миколайчики — традиційне українське печиво

Печиво "миколайчики" знайоме українцям як імбирно-медові пряники. Кулінар Євген Клопотенко зазначає, що на приготування такої страви знадобиться приблизно пів години. До її створення можна долучити і дітей.

Склад:

350 г борошна

150 г цукру

150 г меду (гречаний)

75 г вершкового масла

1 ст. л. коньяку (або рому)

1 ч. л. розпушувача

1 ст. л. какао

по ½ ч. л. меленого імбиру та кардамону

1 яйце

1 ст. л. цукрової пудри для прикрашання.

Як готувати "миколайчики"

Вершкове масло з’єднують з цукром і медом. Прогрівають на водяній бані до перетворення на однорідну масу. Додають розпушувач, яйце і залишають на 20 хвилин остигнути. Додають столову ложку алкогольного напою. Додають какао і перемішують. Окремо змішують спеції та борошно. Все змішують. Клопотенко зазначає, що може знадобитися більше борошна залежно від кількості клейковини у ньому. Тісто розкочують у корж товщиною в пів сантиметра, вирізають формочками фігурки. На деко кладуть пергамент, випікають "миколайчики" 10-12 хвилин при температурі 180 °С. Готове печиво можна прикрасити на свій смак.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які чудесні діяння приписують Миколаю Чудотворцю. Навіть після смерті він продовжує робити дива, наприклад, зцілювати хворих.