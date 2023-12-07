Зупинив ворожий штурм ціною свого життя: командир групи снайперів "Орел" отримав Героя посмертно (відео)

В "Орла" було чимало нагород, його профілем була робота проти ворожих снайперів

Україна щодня втрачає своїх захисників та захисниць. Нагороди часто знаходять їх після смерті. Так, звання Героя України та орден "Золота Зірка" посмертно отримав Олександр Орлов. Підполковник з позивним "Орел" був командиром групи снайперів загону спецпризначенців "Омега" Нацгвардії. Він поклав життя, аби зупини наступ штурмовиків ГРУ на Харків.

Про його подвиг розповіли в НГУ. "Орел" загинув на другий тиждень після вторгнення РФ. Тоді снайпери "Омеги" виконували і роль розвідників, протидіяли проривам ворожих ДРГ. Про фіксації колони ворога повідомляли артилерії української армії.

Штурмовики ГРУ окупантів мали захопити та утримати перехрестя з блокпостом "Роза вітрів", аби ворог міг безперешкодно увірватися до спальних районів Харкова. 7 березня почався штурм позицій бійців Нацгвардії і група "Орла" прийшла на допомогу. Однак перехрестя накрили артилерією, працював також і ворожий снайпер, кулеметники. Життя "Орла" відібрала ворожа куля. Проте ворогу не вдалося прорватися і закріпитися на Північній Салтівці.

В Нацгвардії розповіли про історію "Орла" та деталі операції на "Розі вітрів"

Олександр народився в Донецьку. З 2007 року був у внутрішніх військах — призвався туди. Згодом працював шахтарем, але все ж вирішив пов'язати життя з військовою справою. 2013 року закінчив академію Нацгвардії в Харкові. В 2014 році зберіг вірність присязі Україні під час Революції Гідності.

Олександр Орлов був командиром групи снайперів

Неодноразово виїжджав із завданнями на передову з початку війни. В 2017 за свою роботу отримав медаль "За військову службу Україні", у 2018 — орден "За мужність" ІІІ ступеня. Влітку 2022 — орден "За мужність" ІІ ступеня. "Орел" похований в Катеринівці на Харківщині. В нього залишилися дружина та син.

Раніше "Телеграф" розповідав про розвідника Івана Павлишина. Він також отримав звання Героя України. Свій бойовий шлях він почав в танкових військах, але пізніше перейшов в розвідку, але б де не служив демонстрував хоробрість.