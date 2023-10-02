З ним було не страшно: 25-річний майор не припиняв командування боєм навіть після поранення

Георгій Лисенко брав участь в обороні Києва, виконував бойові завдання в Запорізькій, Луганській і Донецькій областях

Українські захисники та захисниці щодня віддають життя за Україну. Серед них і Георгій Лисенко. Попри юний вік у 25 років він вже мав офіцерське звання майора та показав на війні приклад особистого героїзму своїм підлеглим.

Побратими у спогадах про Георгія для АрміяInform розповіли, що поряд з ним не виникало сумнівів, що вони повернуться живими. Сам Георгій попри поранення завжди лишався командиром. Один із співслужбовців згадує, що якось він підірвався на гранаті та дістав поранення в ногу, сідницю та бік. Наклавши собі турнікет він продовжив командувати та вести вогонь. Викликав евакуацію тільки після другого поранення.

Іншим показовим випадком було те, що Георгій під обстрілом забирав з поля бою тіло загиблого побратима: "Не можна лишати своїх", сказав він зібравши на евакуацію кількох добровольців. Навіть поранення його не зупинило — після лікування та відновлення Георгій повернувся в підрозділ, який дислокувався на сході.

Георгій Лисенко загинув на Донеччині

Майор загинув біля Бахмута в листопаді 2022 року. У КНУ ім. Шевченка, Військовий інститут якого закінчив Георгій, повідомили що він викликав вогонь на себе, аби врятувати побратимів. 24 серпня 2023 року йому присвоїли звання Герой України.

На фронті чимало молодих героїв. "Телеграф" розповідав про нацгвардійця, який документи про закінчення навчання отримував вже в окопі під Харковом. Це стало основою для його позивного "Випускник". Хлопець — один з тих, хто тримав оборону Сєверодонецька.