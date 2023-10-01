Удома залишився 3-місячний син: на фронті трагічно загинув командир танкової роти

За життя воїн Героїчно захищав Київ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Спірне та багато інших

У важких боях за Україну загинув командир танкової роти 10-ї Гірничо-Штурмової бригади Роман Грицик із позивним "Нельсон". Удома у хлопця залишився тримісячний син.

Трагедія сталася у суботу, 30 вересня. За життя воїн Героїчно захищав Київ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Спірне та багато інших населених пунктів. Про це повідомляє видання "Правда України".

"Я пам’ятаю, як 24 лютого 2022 року, Роман Грицик, тоді ще командир роти у званні старшого лейтенанта, привів до тями всіх, хто був розгублений. Сівши в танк, мужньо вів людей уперед, а за ним було йти не так вже й страшно. Офіцер з великої літери, якого поважали всі! Попри свій молодий вік, гідний був очолити батальйон! Навіки в строю і в наших серцях!", — написав про нього в соцмережі побратим.

Роман Грицик був уродженцем села Дроздовичі. У лютому цього року йому виповнилося 25 років. Також хлопець був випускником Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. "Нельсон" був одним із найкращих офіцерів батальйону і завжди гідно проявляв себе в боях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув старший лейтенант Андрій Добровольський. Завдяки його сміливому вчинку воїнам вдалося утримати населений пункт Новоєгорівка.