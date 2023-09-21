Все життя було попереду: на фронті загинув зовсім молодий бойовий медик із Рівненщини

Медик із перших днів повномасштабного вторгнення захищав країну

У Запорізькій області, захищаючи Україну, загинув бойовий медик розвідувальної роти 117-ї окремої механізованої бригади Іван Удодік. Уродженцю Рівненської було лише 23 роки.

Трагічною новиною поділилися у Березнівській міськраді. Там же уточнили, що про дату та місце прибуття військового кортежу та проведення поховання повідомлять додатково.

Іван Удодік народився 2000 року в селі Зірне Рівненської області. Захищати Україну він пішов із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Загинув Іван 18 вересня 2023 року поблизу населеного пункту Роботине у Запорізькій області.

"У молодого хлопця попереду було все життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним щодо загибелі сина, брата, онука. Важко знайти слова втіхи та нехай добрий, світлий спогад про покійного захисника назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав, любив і шанував Івана", — сказано у повідомленні міськради.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час атаки "Шахедів" на Львів загинув доброволець, який повернувся у мирне життя. У нього залишилася дружина та троє дітей.