Вся жизнь была впереди: на фронте погиб совсем молодой боевой медик с Ровенщины

Медик с первых дней полномасштабного вторжения защищал страну

В Запорожской области, защищая Украину, погиб боевой медик разведывательной роты 117-й отдельной механизированной бригады Иван Удодик. Уроженцу Ровенской было всего 23 года.

Трагической новостью поделились в Березневском горосовете. Там же уточнили, что о дате и месте прибытия военного кортежа и проведения захоронения сообщат дополнительно.

Иван Удодик родился в 2000 году в селе Зорное Ровенской области. Защищать Украину он пошел с первых дней полномасштабного российского вторжения. Погиб Иван 18 сентября 2023 года вблизи населенного пункта Работино в Запорожской области.

"У молодого парня впереди была вся жизнь. Выражаем искренние соболезнования родным по поводу гибели сына, брата, внука. Трудно найти слова утехи и пусть доброе, светлое воспоминание о покойном защитнике навсегда останется в памяти родных, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал, любил и чтил Ивана", — сказано в сообщении горсовета.

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