Воевал полтора года, а погиб дома: российский "Шахед" убил добровольца во Львове

Власти Львова просят небезразличных граждан помочь семье

В результате атаки дронов на Львов в ночь на 19 сентября погиб один человек — Петр Бурбан. Мужчина добровольцем воевал на фронте, однако погиб в свой первый рабочий день на новой работе.

Трагической историей поделился мэр Львова Андрей Садовой. У погибшего осталась большая семья.

Петру Бурбану было всего 32 года, он родился и вырос во Львове. После полномасштабного вторжения россии в Украину добровольцем пошел на фронт и отслужил полтора года.

Недавно Петр вернулся домой, где его ждала жена и трое маленьких детей (два сына и дочь). На последнем семейном фото мужчина вместе со своей семьей отвел старшую дочку в школу. Две недели он был в поисках работы и 19 сентября был его первый рабочий день. Петр и есть тот самый погибший сотрудник склада гуманитарки, который сгорел во время удара по Львову.

"2 недели он искал работу и вчера был его первый рабочий день. Первый и последний. Вражеский "Шахед" унес жизни у сына, мужа, отца. Это ужасная реальность. Искренние соболезнования родным!", — написал Андрей Садовой.

Львовский горсовет в комментариях под постом опубликовал банковские реквизиты жены погибшего воина, чтобы все желающие могли помочь семье:

Учреждение банка: Филиал Львовское областное управление АО "ОЩАДБАНК"

МФО — 325796; Код получателя — 3029806663

Номер карточного счета (IBAN): UA223257960000026202510355117

Получатель: Петрив Наталия Евгениевна.

Напомним, что российские дроны ударили по гуманитарному складу, который принадлежал неправительственной организации "Каритас-Спес". На нем хранилось 300 тонн помощи. Координатор ООН в Украине Дениз Браун отметила, что россияне этим ударом в очередной раз нарушили международное гуманитарное право.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Бахмутом погиб пограничник Станислав Рай. Военнослужащий не дожил до своего дня рождения одну неделю.