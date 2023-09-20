Воював півтора роки, а загинув удома: російський "Шахед" убив добровольця у Львові

Влада Львова просить небайдужих громадян допомогти сім’ї

Внаслідок атаки дронів на Львів у ніч на 19 вересня загинула одна людина — Петро Бурбан. Чоловік добровольцем воював на фронті, проте загинув у свій перший робочий день на новій роботі.

Трагічною історією поділився мер Львова Андрій Садовий. У загиблого залишилася велика родина.

Петру Бурбану було лише 32 роки, він народився та виріс у Львові. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну добровольцем пішов на фронт і відслужив півтора року.

Нещодавно Петро повернувся додому, де на нього чекала дружина та троє маленьких дітей (два сини та дочка). На останньому сімейному фото чоловік разом зі своєю родиною відвів старшу доньку до школи. Два тижні він був у пошуках роботи та 19 вересня був його перший робочий день. Петро і є тим самим загиблим співробітником складу гуманітарки, який згорів під час удару по Львову.

"2 тижні він шукав роботу і вчора був його перший робочий день. Перший і останній. Ворожий "Шахед" забрав життя у сина, чоловіка, батька. Це жахлива реальність. Щирі співчуття рідним!", — написав Андрій Садовий.

Львівська міськрада у коментарях під постом опублікувала банківські реквізити дружини загиблого воїна, щоб усі охочі могли допомогти сім’ї:

Установа банку: Філія Львівське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК"

МФО — 325796; Код отримувача — 3029806663

Номер карткового рахунку: UA223257960000026202510355117

Отримувач: Петрів Наталія Євгенівна.

Нагадаємо, що російські дрони вдарили по гуманітарному складу, який належав неурядовій організації "Карітас-Спес". На ньому зберігалось 300 тонн допомоги. Координаторка ООН в Україні Деніз Браун зазначила, що росіяни цим ударом вкотре порушили міжнародне гуманітарне право.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Бахмутом загинув прикордонник Станіслав Рай. Військовослужбовець не дожив до дня народження один тиждень.