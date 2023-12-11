На фронті загинув відомий український актор

Вдома у чоловіка залишилося двоє дітей

У важких боях із російськими окупантами загинув український актор Андрій Павленко. Чоловік став на захист своєї Батьківщини на початку повномасштабного вторгнення.

Трагічну звістку у Facebook повідомила його дружина Дар’я Орєхова. Про це пише Державне агентство України з питань кіно у мережі.

"Андрій Павленко — талановитий актор, режисер-документаліст, взяв участь у лавах Збройних Сил України з початку повномасштабного вторгнення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Андрія! Вічна Слава Герою!", — йдеться у повідомленні.

Дар’я Орєхова у соцмережі зазначила, що дату прощання з військовим оголосить пізніше.

"Війна нікого не шкодує…війна забирає наших рідних та коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Р.S. я дуже сумуватиму за тобою коханий", — написала його дружина.

Андрій Павленко був актором у таких стрічках: "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Фото на документи", "Сашка", "1941", "Перевертень у погонах", та інших.

Вдома у чоловіка залишилося двоє дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на сході України загинув 33-річний Михайло Гедз, десантник зі Львівщини. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання.