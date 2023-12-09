Штурмував ворога з перших днів війни: на фронті загинув десантник зі Львова

Тіло героя поховають на батьківщині

На Донеччині загинув воїн з Львівської області 33-річний Михайло Гедз. У перші дні повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав 79-ї ОДШБр.

Трагічну новину повідомили у Яворівській міській раді. Боєць загинув 4 грудня у районі села Новомихайлівка Донецької області, виконуючи бойове завдання.

Михайло був родом із села Ришин Львівської області, закінчив Смолінську середню школу. Усі, хто знали героя, говорять про нього лише добрі слова.

"Михайло ріс у добрій сім’ї з патріотичним вихованням та любов’ю до Бога. Був дуже комунікабельним, товариським, чуйним та дбайливим хлопцем. У нього були золоті руки та великі плани на майбутнє – будувати та творити в Україні", — сказано в повідомленні.

Крім того, з дитинства Міхайло доглядав сімейну пасіку. Бувши у старшому віці, часто приїжджав додому з навчання і продовжував дбати про господарство та пасіку. Одружився та створив сім’ю. На початку повномасштабного вторгнення сказав рідним, що не ховатиметься і добровільно пішов на фронт у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Тіло героя вже везуть у рідне село Рішин, де його буде поховано. Усіх охочих просять прийти та попрощатися з українським захисником.

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