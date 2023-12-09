Штурмовал врага с первых дней войны: на фронте погиб десантник со Львова

Тело героя похоронят на родине

В Донецкой области погиб воин из Львовской области 33-летний Михаил Гедз. В первые дни полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ряды 79-й ОДШБр.

Трагическую новость сообщили в Яворовском городском совете. Боец погиб 4 декабря в районе села Новомихайловка Донецкой области, выполняя боевое задание.

Михаил был родом из села Ришин Львовской области, окончил Смолинскую среднюю школу. Все, кто знали героя, говорят о нем только хорошие слова.

"Михаил рос в хорошей семье с патриотическим воспитанием и любовью к Богу. Был очень коммуникабельным, общительным, отзывчивым и заботливым парнем. У него были золотые руки и большие планы на будущее – строить и творить в Украине", — сказано в сообщении.

Кроме того, с детства Михаил ухаживал за семейной пасекой. Будучи в старшем возрасте, часто приезжал домой с учебы и продолжал заботиться о хозяйстве и пасеке. Женился и создал семью. В начале полномасштабного вторжения сказал родным, что не будет прятаться и добровольно пошел на фронт в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Тело героя уже везут в родное село Ришин, где он будет похоронен. Всех желающих просят прийти и попрощаться с украинским защитником.

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