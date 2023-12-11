Символ перемоги добра над злом: пластуни розпочали поширення Вифлеємського вогню миру Україною

Вогонь передали військовим, волонтерам, представникам громадських організацій і благодійних фондів

У Києві 10 грудня Пласт провів першу офіційну передачу Вифлеємського вогню миру цієї зими. Вогонь отримали військові та волонтери, а тоді – команда "Укрзалізниці", щоб нічними поїздами поширити його в кожен куточок України. Цей вогонь стане символом взаємної підтримки в складні часи та перемоги добра над злом.

Поширення Вифлеємського вогню миру почалося в Будинку митрополита на території "Софії Київської". Пластуни передали його військовим, волонтерам, представникам громадських організацій і благодійних фондів: "Повернись живим", Фонд Богдана Гаврилишина, Zagoriy Foundation, "Офіс Дій" та іншим. На цю подію лампадку з вогнем доставили з Лінца (Австрія), де напередодні ввечері відбулася традиційна церемонія для скаутів світу.

Вифлеємський вогонь миру

Пласт бере участь у цій естафеті вже понад 30 років. Цей вогонь є знаком підтримки, єдності та нагадуванням про важливість допомоги іншим. Тож у часі поширення Вифлеємського вогню Пласт запустив марафон добрих справ: близько 10 000 пластунів по всій Україні організовують благодійні заходи, навідуються в лікарні, сиротинці, плетуть маскувальні сітки, роблять батончики та діляться теплом Вогню із Вифлеєма.

"У часі різдвяних свят ми хочемо подбати про тих, хто з різних причин не може відчути тепло родини та дому. Тож на першій передачі Вогню в Києві разом з нашими гостями ми підтримали марафон добрих справ і робили окопні свічки, нашоломники, писали листи для військових, плели браслети. Усе це ми відправимо на передову разом із Вогнем і різдвяними подарунками.

Дякуємо захисникам і захисницям за кожну хвилину нашого життя у вільній країні. Дякуємо волонтерам, що наближають перемогу, і організаціям, які займаються вихованням дітей і молоді. Нехай цей вогонь потрапить у кожну домівку, у кожну сімʼю і нагадає, що ми – єдині, ми є одні в одних. Продовжуймо робити все, що в наших силах, заради перемоги", – каже Ксенія Дремлюженко, голова Пласту в Україні.

Цього ж вечора пластуни передали лампадку з Вогнем "Укрзалізниці", яка вже кілька років допомагає поширювати його по всій Україні. Нічними поїздами залізниця доставила вогонь з Вифлеєму на 24 вокзали країни. Звідти місцеві пластуни будуть поширювати вогонь у своїх громадах. Доставлять лампадку також на передову для захисників і захисниць разом із різдвяними подарунками. Підтримати збір на подарунки можна на офіційному сайті Пласту.

Пластуни запрошують всіх українців принести Вифлеємський вогонь миру у свої домівки та долучитися до марафону добрих справ.

"Другий обовʼязок пластуна – "допомагати іншим". Це те, чого нас навчають у Пласті. Тож я стала волонтеркою у шпиталі для військових: ношу для них смаколики, одяг, багато спілкуюся. Я рада бути тою, з ким вони можуть поговорити у важкий час. Долучайтеся до нашого марафону! Робіть добро, якщо ви можете його зробити. Допомагайте військовим, хворим, стареньким, самотнім, своїм рідним і сусідам. Адже саме про підтримку і допомогу нам нагадує Вифлеємський вогонь", – ділиться 15-річна пластунка з Києва Діана Жигуліна.

Усіх, хто приєднається до марафону, пластуни закликають зробити про це допис у своїх соцмережах із хештегом #неси_вогонь_добра і позначкою їхньої сторінки у фейсбуку або інстаграмі, щоб більше людей надихнулися допомогти тим, хто поруч і потребує підтримки.

Довідка:

Пласт — український скаутинг, найбільша молодіжна організація України. Вже 111 років Пласт виховує свідомих, відповідальних громадян і провідників українського суспільства.

Вифлеємський вогонь миру — міжнародна скаутська традиція до святкування Різдва, метою якої є поширення символічного Вогню, запаленого у Вифлеємі. Акція заснована 1986 року як благодійний крок: донести світло з місця народження Ісуса Христа тим, хто святкує Різдво поза домом. Першими ініціативу підтримали скаути Відня, а згодом — інших країн. До України вогонь вперше потрапив завдяки пластунам у 1992 році.