Символ победы добра над злом: пластуны начали распространение Вифлеемского огня мира по Украине

Огонь передали военным, волонтерам, представителям общественных организаций и благотворительных фондов

В Киеве 10 декабря Пласт провел первую официальную передачу Вифлеемского огня мира этой зимой. Огонь получили военные и волонтеры, а затем команда "Укрзализныци", чтобы ночными поездами привезти его в каждый уголок Украины. Этот огонь станет символом взаимной поддержки в тяжелые времена и победы добра над злом.

Распространение Вифлеемского огня мира началось в Доме митрополита на территории Софии Киевской. Пластуны передали его военным, волонтерам, представителям общественных организаций и благотворительных фондов: "Вернись живым", Фонд Богдана Гаврилишина, Zagoriy Foundation, "Офис Дії" и другим. Для этого события лампадку с огнем доставили из Линца (Австрия), где накануне вечером состоялась традиционная церемония для скаутов мира.

Вифлеемский огонь мира

Пласт принимает участие в этой эстафете уже более 30 лет. Этот огонь – знак поддержки, единства и напоминания о важности помощи другим. Во время распространения Вифлеемского огня Пласт запустил марафон добрых дел: около 10 000 пластунов по всей Украине организуют благотворительные мероприятия, наведываются в больницы, детские дома, плетут маскировочные сетки, делают батончики и делятся теплом огня из Вифлеема.

"Во время рождественских праздников мы хотим позаботиться о тех, кто по разным причинам не может почувствовать тепло семьи и дома. На первой передаче огня в Киеве вместе с нашими гостями мы поддержали марафон добрых дел и делали окопные свечи, нашлемники, писали письма для военных, плели браслеты. Все это мы отправим на передовую вместе с огнем и рождественскими подарками.

Спасибо защитникам и защитницам за каждую минуту нашей жизни в свободной стране. Спасибо волонтерам, приближающим победу, и организациям, занимающимся воспитанием детей и молодежи. Пусть этот огонь попадет в каждый дом, в каждую семью и напомнит, что мы – едины, мы есть друг у друга. Давайте будем делать все, что в наших силах, ради победы", — говорит Ксения Дремлюженко, глава Пласта в Украине.

В тот же вечер пластуны передали лампадку с огнем "Укрзализныце", которая уже несколько лет помогает распространять его по всей Украине. Ночными поездами железная дорога доставила огонь из Вифлеема на 24 вокзала страны. Оттуда местные пластуны будут передавать огонь в свои общины. Доставят лампадку на передовую для защитников и защитниц вместе с рождественскими подарками. Поддержать сбор на подарки можно на официальном сайте Пласта.

Пластуны приглашают всех украинцев принести Вифлеемский огонь мира в свои дома и присоединиться к марафону добрых дел.

"Вторая обязанность пластуна — "помогать другим". Это то, чему нас учат в Пласте. Поэтому я стала волонтером в госпитале для военных: ношу для них вкусности, одежду, много общаюсь. Я рада быть той, с кем они могут поговорить в трудное время. Присоединяйтесь к нашему марафону! Делайте добро, если вы можете его сделать. Помогайте военным, больным, старикам, одиноким, своим родным и соседям. Ведь именно о поддержке и помощи нам напоминает Вифлеемский огонь", – делится 15-летняя пластунка из Киева Диана Жигулина.

Всех, кто присоединится к марафону, пластуны призывают сделать об этом сообщение в своих соцсетях с хештегом #неси_вогонь_добра и пометкой их страницы в фейсбуке или инстаграме, чтобы как можно больше людей вдохновились помочь тем, кто рядом и нуждается в поддержке.

Справка:

Пласт – украинский скаутинг, крупнейшая молодежная организация Украины. Уже 111 лет Пласт воспитывает сознательных, ответственных граждан и лидеров украинского общества.

Вифлеемский огонь мира – международная скаутская традиция к празднованию Рождества, целью которой является распространение символического огня, зажженного в Вифлееме. Акция основана в 1986 году как благотворительный шаг: донести свет с места рождения Иисуса Христа тем, кто празднует Рождество вне дома. Первыми инициативу поддержали скауты Вены, а затем других стран. В Украину огонь впервые попал благодаря пластунам в 1992 году.