Балканське тепло та сніг: відомий синоптик дав прогноз на Різдво та Новий рік

У Криму та на Прикарпатті повітря прогріється до 10–15 градусів тепла, каже Ігор Кібальчич

Останніми днями на більшій частині території України спостерігається аномально тепла погода. Під впливом стійких південно-західних потоків до нас надходить повітряна маса середземноморського походження.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. За його словами, через це 19 грудня температура повітря вдень підвищувалася до +3…+10°С, а на Прикарпатті місцями до +14…+16°С!

Внаслідок різкого потепління, мряки та туманів, сніговий покрив швидко тане і зараз ще зберігається в північно-східній частині країни та на високогір’ї Карпат.

За його словами, у найближчі дві доби – 21 та 22 грудня – тепла погода збережеться з нічними температурами в межах -1…+4°С, денними +3…+8°С, у Криму до +13°С. Атмосферні фронти із заходу стануть причиною невеликих опадів переважно у вигляді дощу, мокрого снігу та мряки. Місцями спостерігатимуться тумани з погіршенням дальності видимості до 200–500 метрів. У північно-східній частині на дорогах та тротуарах ще збережеться місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-12 м/с.

23 та 24 грудня у зв’язку з розвитком малорухливого циклону в районі країн Балтії та надходженням холоднішого скандинавського повітря, очікується короткочасне зниження температури та невеликі опади у вигляді мокрого снігу та снігу, на півдні – з дощем. У нічний час температура опуститься до -2...-8 °С, днем коливатиметься в межах -4...+2°С. У Криму та на півдні Одеської області вночі близько 0, вдень +1…+6. На дорогах більшості областей можлива ожеледиця. Вітер північно-західної чверті 7–12 м/с.

Проте вже з Різдва – 25 грудня – очікується нова порція тепла, пов’язана із переміщенням повітряних мас із Середземного моря та Балканського півострова. У зв’язку з цим температурне тло знову виявиться аномально високим з нічними показниками -1…+5°С, денними +3…+8°С, на півдні, у Криму та на Прикарпатті місцями можливе прогрівання до +10…+15°С. Потепління супроводжуватиметься невеликими дощами та туманами.

Напередодні Нового року, з 28 по 31 грудня, температура повітря знизиться по всій країні до невеликих морозів: у нічний час -3...-9°С, вдень -3...+3°С. Не виключено випадання снігу та мокрого снігу, за винятком південних областей.

Таким чином до кінця грудня погода в нашій країні очікується примхливою, з температурними "гойдалками", невеликими опадами та дефіцитом снігового покриву. Проте на Новий рік є ймовірність відновлення більш зимового характеру погоди, згідно з нинішніми прогнозами, які ще уточнюватимуться, резюмує Ігор Кібальчич.