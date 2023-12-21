Перед Новим роком погода зміниться: що синоптик обіцяє українцям

Синоптик розповів, коли в Україну прийде зимова погода

Перед Новим роком обіцяють похолодання у Києві та інших регіонах. Синоптик прогнозує, що за кілька днів до закінчення 2023 року по всій Україні триматимуться морози до -9 градусів.

Такий прогноз "Телеграф" надав відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. За його словами, у деяких регіонах навіть падатиме мокрий сніг.

Так, з 28 по 31 грудня по всій країні температура повітря впаде вночі до -3...-9 градусів, а вдень від +3 до -3 градусів. Сніг та мокрий сніг очікується у всіх регіонах, окрім південних областей.

Таким чином до кінця грудня триматиметься примхлива погода з "температурними гойдалками", незначними опадами та дефіцитом снігу. Однак у Новий рік може панувати зимова погода, каже Ігор Кібальчич, але цей прогноз ще потребує уточнення.

Детальніше про погоду в останні дні 2023 року читайте у матеріалі: "Балканське тепло та сніг: відомий синоптик дав прогноз на Різдво та Новий рік".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода у Буковелі на Різдво. Відпочивальникам прогнозують теплу погоду, але є й мінус.