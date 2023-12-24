У Києві митрополит Єпіфаній проводить Всенічне бдіння напередодні Різдва: ексклюзивні фото та відео

Проводить церемонію особисто предстоятель ПЦУ

Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, а тому всі великі свята почали відзначати в нові дати. Це стосується, наприклад, Різдва, яке тепер святкують 25 грудня.

Напередодні цієї дати, ввечері 24 грудня у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві розпочалося Всенічне бдіння, яке проводить предстоятель ПЦУ Єпіфаній.

На місці був кореспондент "Телеграфа", який показав, як це відбувається. Саме богослужіння розпочалося о 16:45.

У ПЦУ також інформують, що 25 грудня о 9.00 розпочнеться божественна літургія на честь Різдва. Це станеться у Софіївському соборі, а проводитиме її особисто митрополит Єпіфаній.

Варто зазначити, що в ПЦУ також запустили трансляцію Всенічного бдіння.

Також цього дня аналогічну церемонію проводять священнослужителі УГКЦ у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із привітанням. Це звернення є історичним, адже це перший рік, коли вся країна відзначає Різдво по-новому після перенесення свят.