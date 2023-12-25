Засніжить на Новий рік? Що обіцяють синоптики українцям на святкову ніч

Стовпчик термометра показуватиме стійкий "плюс"

Під ялинку на Новий рік погода принесе українцям температуру повітря з позначкою плюс та незначні опади. Зимова атмосфера радше нагадуватиме осінь чи ранню весну.

Такий прогноз опублікували синоптики МЕТА. Цьогорічна святкова ніч буде нетипово теплою.

Зокрема у неділю, 31 грудня, температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +12. Найтепліше буде у Миколаївський, Одеській та Херсонській областях — тут очікується понад 10 градусів тепла. Вночі стовпчики термометра коливатимуться від 0 до +5. Небо буде хмарним, але подекуди з проясненнями. Можливий незначний дощ.

У понеділок, 1 січня вже нового року, українцям варто очікувати не менш теплу та похмуру погоду. Вдень термометр показуватиме від +5 до +15 — найтепліше буде у Криму, Херсонській та Чернівецькій областях. Вночі варто очікувати температурних коливань від -1 до +6. Подекуди дощитиме, а небо буде щільно затягнуте хмарами.

Водночас синоптики Meteofor обіцяють сніжні святкові дні західним та північним областям України. Проте сніжитиме разом з дощем.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода на новому тижні у Києві. Очікується значне потепління.