Дрони для ЗСУ: GG.BET закупили БПЛА для "штурмовиків"

Компанія повідомила про передачу обладнання на понад 1 млн грн

Ліцензійний букмекер GG.BET закупив сучасне військове обладнання для Третьої окремої штурмової бригади Збройних Сил України . 26 грудня компанія повідомила про передачу дронів, акумуляторів та планшетів на суму понад 1 млн грн.

Зокрема, в межах пакету допомоги компанія придбала обладнання для 3 ОШБ — були закуплені DJI Mavic 3 Fly More Combo, DJI MAVIC 3 Enterprise, два дрони DJI MAVIC 3, сто акумуляторів ВР2403, десять акумуляторних батарей до портативних радіостанцій транкінгового звʼязку та двадцять захищених планшетів Oukitel RT6.

"У досить непростий період війни ми ще гостріше відчуваємо необхідність підтримки наших захисників і захисниць. Віримо, що сучасні технології сприятимуть ефективності та безпеці воїнів на фронті. Й допоки маємо змогу, будемо долучатися до допомоги Збройним Силам, щоб сприяти наближенню Перемоги", — підкреслив Дмитро Вошкарін, СЕО GG.BET.

Третя окрема штурмова бригада є відомим та успішним підрозділом в складі ЗСУ. Майже рік підрозділ нищив окупантів на Бахмутському напрямку, здійснив звільнення Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Передане обладнання дозволить бригаді покращити збір розвідувальної інформації та координацію зв'язку.