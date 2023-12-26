Дроны для ВСУ: GG.BET закупили БПЛА для "штурмовиков"

Компания сообщила о передаче оборудования более чем на 1 млн грн

Лицензионный букмекер GG.BET закупил современное военное оборудование для Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины . 26 декабря компания сообщила о передаче дронов, аккумуляторов и планшетов на сумму более 1 млн грн.

В частности, в рамках пакета помощи компания приобрела оборудование для 3 ОШБ — были закуплены DJI Mavic 3 Fly More Combo, DJI MAVIC 3 Enterprise, два дрона DJI MAVIC 3, сто аккумуляторов ВР2403, десять аккумуляторных батарей к портативным радиостанциям. RT6.

"В достаточно непростой период войны мы еще острее ощущаем необходимость поддержки наших защитников и защитниц. Верим, что современные технологии будут способствовать эффективности и безопасности воинов на фронте. И пока имеем возможность, будем приобщаться к помощи Вооруженным Силам, чтобы способствовать приближению Победы", — подчеркнул Дмитрий Вошкарин, СЕО GG.BET.

Третья отдельная штурмовая бригада является известным и успешным подразделением в составе ВСУ. Почти год подразделение уничтожало окупантов на Бахмутском направлении, осуществило освобождение Клещиевки и Андреевки в Донецкой области. Переданное оборудование позволит бригаде улучшить сбор разведывательной информации и координацию связи.