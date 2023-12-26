Чи чекати на сніг на Новий рік? Прогноз погоди для п’яти міст України

У деяких містах у новорічну ніч очікуються опади

Синоптик обіцяє, що погода на Новий рік в Україні зміниться. У деяких регіонах очікується мокрий сніг та навіть морози до -9 градусів.

"Телеграф" дізнався, якою буде погода 31 грудня та 1 січня у деяких регіонах країни. За прогнозом синоптиків, на сніг новорічної ночі розраховувати не варто.

Погода у Києві

Так, 31 грудня у столиці очікується мінлива хмарність, а вночі та вранці 1 січня можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від +2 до +5 градусів. Пориви вітру очікуються від 6 до 9 метрів на секунду. Снігу чи заморозків не прогнозується.

Погода в Одесі

На півдні України 31 грудня буде сонячним, без опадів. Температура повітря в Одесі вдень становитиме від +4 до +8 градусів, а вночі опуститься до +6 градусів. Наступного дня, 1 січня, очікується похмура погода, але також без опадів. Пориви вітру прогнозуються від 4 до 7 метрів за секунду.

Погода у Львові

На заході України канун Нового року й сама новорічна ніч будуть дощовими та вітряними. Вдень у Львові прогнозується від +4 до +7 градусів, а вночі похолодає до +2 градусів. Пориви вітру 31 грудня сягатимуть 7-9 м/с, а 1 січня 10-17/с. Дощитиме 31 грудня та 1 січня.

Погода в Харкові

На сході України у місті Харків уночі та вранці 31 грудня очікуються дощі, а після погода буде з мінливою хмарністю. Наступного дня, 1 січня, дощ прогнозують на вечір та ніч, вдень буде похмура погода. Температура повітря коливатиметься вдень від +3 до +5 градусів, а вночі похолодає до +2. Пориви вітру очікуються не більше 5-9 м/с.

Погода в Дніпрі

У Дніпрі дощ очікується вранці 31 грудня, а також вдень та ввечері 1 січня. В решту часу буде переважно похмура погода. Температура повітря коливатиметься від +3 до +6 градусів вдень та від +2 до +3 градусів вночі. Снігу та заморозків не буде, очікуються пориви вітру в межах 6-11 м/с.

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