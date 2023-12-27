Різдвяні кекси із супермаркету за три тисячі гривень "потішили" українців (фото)

Vogue Panettone — це вишукана італійська випічка

Якщо для більшості українців війна – це передусім бажання допомагати ЗСУ та обмежити себе в помпезних святкуваннях, то для певного прошарку – навпаки, спосіб підзаробити. Так, у столичних супермаркетах українським гурманам пропонують придбати "золоте" печиво.

Ексклюзивні різдвяні смаколики в металевих коробках за нечуваними цінами з'явились на полицях супермаркетів Києва. "Телеграф" зафіксував цей святковий товар, який не по кишені пересічному українцю.

Кекси та печиво Vogue Panettone запропонували українцям придбати "всього-навсього" за три тисячі гривень. Неозброєним оком видно, що ціни вищі за середню купівельну спроможність наших громадян.

Дизайнерські коробки

Ціни м'яко кажучи - кусаються

Відомо, що Vogue Panettone — це вишукана італійська випічка. Металеві коробки з кексами та печивом мають естетично привабливий вигляд. Оформленням цієї краси займався французький художник Октав Марсаль, якому команда Vogue довірила дизайнерську справу. Панеттоне у жакардовому мішечку кладуть до красивої коробки.

Елегантна коробка

Раніше "Телеграф" писав, що перед новорічно-різдвяними святами значно подорожчали популярні продукти. Найбільше цінник змінився за останній місяць на огірки.