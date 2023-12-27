Відразу низку областей України несподівано накрив град (відео)

Град випав при сонячній та теплій погоді

У той час як у Карпатах вирує снігова хуртовина, інші регіони України накрив град. Жителі одразу кількох міст були приголомшені цим незвичайним для зими явищем.

Українці масово почали публікувати фото та відео погодного явища у соціальних мережах. Подекуди град супроводжувався сонячною погодою.

Так, град помітили у Київській, Житомирській та Черкаській областях, а також у Кривому Розі, Дніпрі та Полтаві. У більшості областей град супроводжувався сильним вітром та похмурою погодою, а, наприклад, у Кривому Розі град випав за сонячної погоди. Але мінусової температури в цих регіонах не спостерігається.

Водночас жителі Харкова скаржаться, що у місті дуже сильний вітер. Містянам навіть радять при виході з дому брати із собою "щось важке, щоб не унесло".

Варто відзначити, що взимку град явище не типове. Попри те, що це частинки льоду кулястої чи неправильної форм, найчастіше випадає град у теплу пору року. Утворюється він із потужних купо-дощових хмар під час гроз чи злив. Зазвичай град йде від 5 до 10 хвилин і дуже рідко триває понад годину.

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