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В Україну заходять арктичні морози: названо три найхолодніші області

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Олена Руденко Олена Руденко
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Зима покаже характер
Зима покаже характер. Фото freepik.com

Очікується сильне зниження температури, але не скрізь

В Україні 2024 рік розпочався з відлиги, в перший день нового року місцями температура повітря підніметься до +11 градусів. Проте вже найближчими днями прийде сильне похолодання.

За прогнозами Укргідрометцентру, у ніч проти 3 січня на півночі України очікуються морози до -17. Також прийдуть снігопади.

У понеділок, 1 січня, на більшій частині України буде мінлива хмарність, на заході та в деяких центральних областях — дощі, на півночі зі снігом. Стовпчики термометрів покажуть від 2 до 11 градусів тепла.

Карта погоди на 1 січня

У вівторок, 2 січня, мінусів по всій Україні не буде навіть уночі. Вдень прогнозується +1 +8 градусів. У західній та північній частині країни сніг з дощем, на сході дощ.

У середу, 3 січня, відчутно похолодає, проте на заході України утримається тепла погода. Найхолодніше буде на Сумщині та Чернігівщині, де вночі мороз сягне 16-17 градусів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть -6 +8 градусів. По всій країні, крім сходу та півдня, опади.

Карта погоди на 3 січня

Вже наступного дня, у четвер, 4 січня, морози на півночі трохи пом’якшаться, але охоплять не лише Сумщину та Чернігівщину, а й Харківщину. Морозно там буде вночі – до -11 градусів. Вдень в Україні прогнозується -7 +9 (у Криму — +10) градусів. Практично по всій країні очікуються опади.

Карта погоди на 4 січня

У п’ятницю, 5 січня, вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +5 (південь, захід) до -15 (північ, північний схід) градусів. Вдень синоптики прогнозують від +9 до -11 градусів.

Карта погоди на 5 січня

Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух розповіла "Телеграфу", якими будуть січень та лютий у погодному відношенні. Вона пояснила, чому зима в Україні тепер значно тепліша, ніж раніше.

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