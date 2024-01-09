Загадкова смерть: у різних вагонах поїзда Запоріжжя-Львів знайшли двох мертвих чоловіків

У мережі пустили чутки, що пасажирів могли отруїти

У поїзді, який прибув до Вінниці 9 січня, виявили двох мертвих чоловіків 29 років та 51 рік. Причини смерті невідомі, поліція вивчає деталі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Вінницької області. Чоловіки були мешканцями Запорізької та Донецької областей.

Про смерть пасажирів до поліції повідомив начальник поїзда "Запоріжжя — Львів". Тіла були виявлені в момент, коли поїзд наближався до станції "Вінниця" — їх знайшов провідник, який став будити пасажирів. Обидва померлі перебували в різних вагонах, які розташовані навіть не по сусідству.

Судмедексперти не знайшли на тілах ознак насильницької смерті, причину буде встановлено після додаткових експертиз. Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 1, ст. 115 "Раптова смерть".

З чуток, про які пишуть місцеві ЗМІ, чоловіків могла отруїти банда, яка нібито орудує у поїздах. В "Укрзалізниці" поки що ніяк не прокоментували надзвичайну подію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Полтаві отруїлися десятки студентів. Вони харчувалися в їдальні "Студентське кафе", на території вишу.