ТСК по захисту ВПО визнала недостатньою роботу уряду у вирішенні проблем переселенців

Тимчасова спеціальна парламентська комісія захисту внутрішніх переселенців, заслухавши звіти керівників міністерств та відомств про виконання Стратегії політики внутрішнього переміщення, стан виплат допомоги на проживання для ВПО, визнала роботу урядових структур недостатньою та доручила у місячний строк виконати усі передбачені заходи.

Про це повідомив голова ТСК з питань захисту ВПО Павло Фролов.

За словами Фролова, сьогодні держава розмістила у місцях тимчасового проживання лише 46 тисяч переселенців або менше 1%, а за програмою Є-відновлення надала компенсації за пошкоджене житло 33 тисячам українців або 0,7% ВПО. Можливість отримати пільговий кредит на 30 років під 3% річних та 3% першого внеску у Держмолодьжитло має дуже обмежена кількість ВПО з тих, хто готовий фінансувати свою нову оселю, не чекаючи отримання житла від держави чи репарацій, — лише 1 з 35 охочих.

На засіданні ТСК було утворено робочу групу з вирішення житлової проблеми ВПО, яка буде зосереджена на:

розробці Стратегії забезпечення житлом ВПО та створення фондів тимчасового житла для ВПО;

проведенні системного аудиту та інвентаризації усіх потенційно придатних для проживання приміщень в Україні та встановлення по кожному об’єкту стану використання, ступеню готовності та вартості приведення його до належного стану;

впровадженні механізмів залучення коштів міжнародних організацій, волонтерів, інвесторів для швидкого вирішення житлового питання для найбільш незахищених категорій ВПО.

Окрім того, парламентарі звернулися до прем’єр-міністра з вимогою вжити негайних заходів для автоматичного продовження виплат допомоги на проживання для 2,5 мільйона ВПО з 1 лютого 2024 року. Урядовці запевнили, що найближчим часом необхідні рішення будуть ухвалені.