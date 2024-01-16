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Новим власником бренду мінеральних вод VODA UA став Андрій Матюха

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Новим власником бренду мінеральних вод VODA UA став Андрій Матюха Новина оновлена 16 січня 2024, 14:22

Угоду було підписано у 2023 року

Новим власником відомої торговельної марки VODA UA став український підприємець Андрій Матюха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу opendatabot.

Угоду щодо придбання бренду VODA UA було підписано в жовтні 2023 року. Вона передбачає повний перехід прав на торговельну марку VODA UA від попереднього власника Дмитра Нікіфорова до Андрія Матюхи.

"Ми прагнемо розвивати бізнес в Україні, створювати нові робочі місця, розвивати українські бренди. Наша економіка потребує інвестицій, і ми готові вкладати в нашу країну вже сьогодні, не чекаючи завершення війни", — прокоментував Андрій Матюха.

"VODA UA" та "VODA UA Карпатська джерельна високогірна" — бренди столових і лікувальних вод, які видобувають у кількох гірських водозаборах та джерелах найчистіших регіонів Карпат.

Води VODA UA мають оптимальний рівень Ph 7,4-7,6 та не зазнають жодного фізичного або хімічного впливу, адже є ідеальними від природи.