Попливли зустрічати світанок: під Одесою людей на SUP-бордах віднесло у відкрите море
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В Одеській області відпочиваючих на SUP-бордах віднесло у відкрите море.
Як повідомляє Департамент муніципальної безпеки Одеси, в море віднесло іноземця, жінку і їх інструктора. Відпочиваючі вирішили попливли зустрічати схід сонця і загубилися. Вітер відніс плавзасіб на 5 км від берега.
Рятувальники вчасно вирушили на пошуки, тому їх змогли врятувати і доставити на берег.
У Департаменті муніципальної безпеки відзначили, що для порятунку туристів рятувальникам знадобилося залучити значний ресурс людей і муніципальної техніки.
А також любителям активного відпочинку нагадали, що для деяких підприємців пріоритетом є максимальний заробіток. Вже після цього, можливо, враховують безпеку і життя тих, хто скористався їхніми послугами.
Тому нерідко в оренду надають неякісну екіпіровку і навіть плавзасоби. При тому, роблять це навіть в видах послуг, які досить небезпечні.
Слід нагадати, що цього літа популярні українські курорти страждають від нашестя медуз і комах. Так, Кирилівку в Запорізькій області атакували полчища комарів.
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