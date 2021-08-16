Тучи и "ковры" из комаров: Кирилловку заполонили насекомые (фото, видео)

Курортный поселок Кирилловка в Запорожской области, пляжи которого никак не собираются покидать медузы, в этот раз атаковали полчища комаров.

Об этом в субботу, 14 августа, сообщает "РИА Мелитополь".

Насекомые через мелкие щели залетают на свет внутрь помещений и "ковром" покрывают все вокруг.

В сети появились фото от местных жителей, как сейчас выглядят их дома, заполненные комарами.

В СМИ пишут, что этих насекомых называют однодневками. На данный момент в Кирилловке и других прибережных населенных пунктах их слишком много и они летают целыми тучами.

Преимуществом этих комаров в том, что они не кусаются, но все же не очень приятно, когда они тысячами собираются на любых освещенных участках.

По словам местных жителей, страдающих от нашествия комаров, в таком "окружении" рот вечером лучше не открывать, а светловолосым девушкам лучше прятать голову под шляпой или косынкой.

"Природа, похоже, сильно обиделась на жителей Кирилловки и тех, кто имеет здесь бизнес. Она изрядно подпортила летний сезон", - пишут в соцсетях.

Сначала главной пошестью были медузы, атаковавшие пляжи Азовского побережья в Кирилловке. Из-за них многие туристы отказались от путевок, а некоторые базы отдыха вынуждены были прекратить роботу и закрыться. Теперь же появились еще и комары, которые не дают покоя как отдыхающим, так и местным жителям.

Еще в июле 2021 года город Бердянск Запорожской области, на побережье Азовского моря, атаковали комары, божьи коровки и медузы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кирилловке в конце июля мертвых медуз вылавливали тоннами и вывозили с пляжей грузовиками.

Напоминаем, что на берега популярного курортного города Коблево (Николаевская область) выбросило множество мертвых медуз.