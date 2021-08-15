Сотни мертвых медуз усеяли берег Коблево: пользователи сети показали, как это выглядит (видео)

На берега популярного курортного города Коблево (Николаевская область) выбросило множество мертвых медуз.

Кадрами с места поделилась пользователь сети martisha_martishaa.

На обнародованных нею видео заметно, что побережье усеяли трупики десятков синих медуз. Утверждается, что такая картина наблюдается вдоль всего побережья.

Но несмотря на это, на пляжах все равно заметно много отдыхающих.

Как сообщалось ранее, с начала августа медузы захватили морские пляжи, при этом подобная картина наблюдается, как на берегу Азовского, так и на берегу Черного морей.

Вместе с тем у побережья Одессы в море были замечены также сотни кладок многощетинковых червей. Впрочем, биологи успели развеять опасения отдыхающих и заверить, что уже эти "желейки" опасности для человека не представляют.