В Одессе людей переполошили странные комки слизи в море: биологи рассказали, что это (видео)

На пляжах в Одессе местные отдыхающие заметили множество необычных комков слизи, напоминающих медуз. Однако морские биологи поспешили успокоить, ведь эти сгустки опасности для человека не представляют.

Об этом сообщает "7 канал Одесса"

"Выглядит, конечно, жутко — все, кто хоть раз сталкивался с "желейками", уже мысленно прощаются со спокойным купанием. Но, оказалось, что никакой опасности нет", - сказано в сообщении.

Гидробиолог Олег Ковтун рассказал, что эти комки на самом деле являются коконом с кладкой яиц многощетинковых червей или полихет.

Такие сгустки обычно крепятся к водорослям или камням, но если ножку отрывает течением, то их может унести на внушительное расстояние.

Многощетинковые черви зачастую обитают на морском дне, а их длина в зависимости от вида может колебаться от нескольких милиметров до трех метров.

Как сообщалось ранее, тем временем пляжи Азовского моря страдают от нашествия медуз. Их там наблюдалось настолько много, что побережье местами стало походить на кисель.