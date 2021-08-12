Отдыхающие в Затоке нашли выход из ситуации с нашествием медуз, но не всем это понравилось (видео)

В Затоке Одесской области отдыхающие мужчины нашли способ борьбы с нашествием медуз - решили выносить их на берег голыми руками. Однако, далеко не все оценили такие старания.

Соответствующее видео вечером в среду, 11 августа, опубликовал Telegram-канал “Одесса как она есть”.

В описании к видео говорится, что на момент съемки мужчины вынесли и выбросили уже больше 50 медуз.

В комментариях пользователи сети разошлись во мнениях. Часть стала на защиту медуз, доказывая их важность для моря. Еще часть людей настаивала, что корнеротов на пляжах Одессы сейчас огромное количество и они постоянно кого-то жалят, поэтому в поступке мужчин нет ничего страшного.

"Ну и пусть, меньше в море будет, вдруг они их едят" - написал пользователь Андрей.

"Бл**ть, все такие умные, обзывают д***лами. А если, не дай Бог, ужалит вашего ребенка? Что тогда будете делать? В истерике плакать? Типа: "ой, помогите! Мое дитё медуза ужалила. Я не знаю что делать "МУЖИКАМ НАДО НАОБОРОТ СПАСИБО СКАЗАТЬ!!!! А не х****сить их! Это вы дебилы, а не они!" - написал Валентин.

"Сегодня многих выбрасывало на берег, я ходила заносила их назад в воду. Они же не со зла жалятся. А народ тупой" - стала на защиту медуз одна из подписчиц.

Некоторые пользователи вообще предложили ввести штрафы за такое отношение к медузам. А еще часть заявила, что мужчинам нужно отказаться от отдыха на море, если им медузы не нравятся.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пляжи в Кирилловке снова заполонили медузы. На берег выбросило десятки мертвых корнеротов.