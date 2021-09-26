"Згоди і процвітанія": мер Кодими на День міста заговорив "азірівкою" (відео)

Мер Кодими кілька разів вибачався, що йому не вдається прочитати текст українською мовою

Мер Кодими Одеської області Сергій Лупашко під час святкування Дня міста оконфузився, намагаючись привітати громадян українською мовою. Лупашко перейшов на "азірівку", коли читав привітання з листка.

Відповідне відео у неділю, 26 вересня, поширили у соцмережах, повідомляє "Телеграф".

На кадрах, мер міста зачитує привітання з листочка в руках. Цілком ймовірно, що текст з привітанням Сергій Лупашко бачив вперше, адже прочитати його українською мовою посадовцю не вдалося.

Далі наводимо слова Сергія Лупашка без правок та змін мовою оригіналу:

"Дорогие жители нашей прекрасной Кодымы та шановні гості, щиро Вас вітаю з Дньом народження міста. Бажаю Вам згоди і процвітанія. Я, як і Ви, дуже люблю наше місто і докладаю великих зусіль, щоб зробити його кращим, але ми сільні…але ми…але ми сільні з усімя і ми підтрімуємо економіку, повідомляємо (далі була пауза)… Але ми сильні у єдності і я впевнений, що спільнім зусіллям ми подимємо економіку, повернемо впевненость і зат… (на цьому моменті мер вибачається). А наше місто та наша громада буде зростати і ми… (знову звучать вибачення)… і ми зміцнимо року від року, адже ми не боїмося роботи і готові вирішувати складні завдання. Висловлючи велику подяку усім, хто сегодня працює на благо нашего краю. Ветеранам праці, які створювали славу Кодимщини у свій час, працівникам освіти, медицини, всім підприємцям, організаціям установам та спонсорам…".

Наприкінці виступу мер ще раз вибачився перед присутніми, очевидно, що за свою "ламану" українську.

Азірівка (азаровка, азіровка) — мова, якою послуговувався під час своїх виступів скандально відомий колишній премʼєр-міністр України Микола Азаров (його іменем і назвали "діалект"). Іншими словами, це дивна суміш української та російської мови з безліччю спотворених слів та висловлювань. Зокрема, з уст Азарова звучали наступні вислови: "кровосісі", "папєрєднікі", "не треба скігліті".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на початку вересня мер Одеси Геннадій Труханов не зміг вимовити слово "принесшая", коли представляв каратистку Анжеліку Терлюгу, яка під час Олімпіади в Токіо завоювала срібну медаль. Після мовного конфузу Труханова порівняли з Віталієм Кличком.