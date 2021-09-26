"Згоды и процвитания": мэр Кодымы на День города заговорил "азировкой" (видео)

Мэр Кодымы несколько раз извинялся, что ему не удается прочитать текст на украинском языке

Мэр Кодымы (Одесская область) Сергей Лупашко во время празднования Дня города оконфузился, пытаясь поздравить граждан на украинском языке. Лупашко перешел на "азировку", когда читал поздравления с листа.

Соответствующее видео в воскресенье, 26 сентября, распространили в соцсетях, сообщает "Телеграф".

На кадрах, мэр города зачитывает поздравления с листочка в руках. Вполне вероятно, что текст с поздравлением Сергей Лупашко видел впервые, ведь прочитать его на украинском языке чиновнику не удалось.

Далее приводим слова Сергея Лупашко без правок и изменений на языке оригинала:

"Дорогие жители нашей прекрасной Кодымы та шановні гості, щиро Вас вітаю з Дньом народження міста. Бажаю Вам згоди і процвітанія. Я, як і Ви, дуже люблю наше місто і докладаю великих зусіль, щоб зробити його кращим, але ми сільні…але ми…але ми сільні з усімя і ми підтрімуємо економіку, повідомляємо (далі була пауза)… Але ми сильні у єдності і я впевнений, що спільнім зусіллям ми подимємо економіку, повернемо впевненость і зат… (на цьому моменті мер вибачається). А наше місто та наша громада буде зростати і ми… (знову звучать вибачення)… і ми зміцнимо року від року, адже ми не боїмося роботи і готові вирішувати складні завдання. Висловлючи велику подяку усім, хто сегодня працює на благо нашего краю. Ветеранам праці, які створювали славу Кодимщини у свій час, працівникам освіти, медицини, всім підприємцям, організаціям установам та спонсорам…".

В конце выступления мэр еще раз извинился перед собравшимися, очевидно, что за свой "ломанный" украинский язык.

Азиривка (азаровка, азировка) — язык, котором пользовался во время своих выступлений скандально известный бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (его именем и назвали "диалект"). Другими словами, это странная смесь украинского и русского языка с множеством искаженных слов и выражений. В частности, из уст Азарова звучали следующие высказывания: "кровосиси", "папередники", "не надо скиглити".

Как сообщал "Телеграф" ранее, в начале сентября мэр Одессы Геннадий Труханов не смог произнести слово "принесшая", когда представлял каратистку Анжелику Терлюгу, которая во время Олимпиады в Токио завоевала серебряную медаль. После языкового конфуза Труханова сравнили с Виталием Кличко.