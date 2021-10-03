Одесит придумав оригінальний спосіб пересилання наркотиків навіть до Австралії (відео)

Невдовзі суд обере запобіжний захід затриманим.

В результаті спільної спецоперації українських прикордонників, спецпідрозділу "ДОЗОР" і поліції на Одещині вдалося затримати розповсюджувачів і виробників метамфетаміну.

Про це повідомляє Держприкордонслужба на сайті відомства.

Метамфітамін — синтетичний наркотик, а це значить, що для його виробництва не потрібна велика нарколабораторія. Так було і в цьому випадку. Підпільний наркоцех організували в одному з приватних будинків Одеської області.

Рідини для синтезування метамфетаміну

Під час обшуку в нарколабораторії знайшли різні речовини

Синтезувавши і розфасувавши наркотик, місцеві жителі відправляли його логістичними компаніями не тільки по Україні, але і за кордон. Так, погрнаслужба зафіксувала партію в більш ніж кілограм метамфетаміну, яка прямувала до Австралії.

Пакет з метамфетаміном

Під час обшуку вилучили близько 150 грамів наркотичних речовин та близько 20 кг реагентів-прекурсорів.

Відзначимо, що згідно з даними з відкритих джерел, метамфетамін в Україні за минулий рік став четвертим за "популярністю" серед справ про наркотики — про це свідчить кримінальна статистика.

Раніше "Телеграф" писав, що збут наркотиків налагодив підприємливий запорізький поліцейський. Він розпродавав речові докази вилучені у затриманих і підміняв їх іншими препаратами.