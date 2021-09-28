Опер із Запорізької області збував наркотики, вилучені у підозрюваних
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На дрібниці не розмінювався, тому за скоєне йому загрожує солідний термін з конфіскацією майна
Оперуповноважений з Вільнянського райвідділу поліції в Запорізькій області відчув у собі підприємницьку жилку і на пару з товаришем налагодив "бізнес" — продавали великі партії наркотиків, які були речовими доказами у справах. Про це повідомляє Мелітопольське територіальне управління Державного бюро розслідувань.
Для цього 35-річний поліцейський перш ніж відправити на зберігання метадон і інші наркотичні засоби, вилучені у підозрюваних, заміняв їх звичайними ліками або схожими на вигляд сумішами. А реалізацією займався його приятель, який не перебуває на службі.
Успішний "бізнес" перервали співробітники ДБР, затримавши обох 26 вересня в момент збуту чергової партії наркотиків.
А тепер на можливу причетність до цього злочину перевіряють весь колектив райвідділу. Проведено 13 обшуків, в тому числі за місцями роботи та проживання затриманих.
На "темну сторону Сили" перейшов також колишній рятувальник однієї з пожежно-рятувальних частин Державної служби України з надзвичайних ситуацій, житель Мелітополя тієї ж Запорізької області.
Чоловік купував метамфетамін, розфасовував його на дози та продавав наркозалежним громадянам. Обшук співробітники Госбюро розслідувань провели в ексрятувальника вдома ще в липні, виявивши та вилучивши там 35 зіп-пакетів з психостимулятором. А днями слідчі ДБР повідомили йому про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).
Покарання всім фігурантам по даній статті суворе — аж до позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі поліціянту вдалося вижити після жорстокого нападу на нього грабіжника.
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