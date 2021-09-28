Опер из Запорожской области сбывал наркотики, изъятые у подозреваемых
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На мелочи не разменивался, потому за содеянное ему грозит солидный срок с конфискацией имущества
Оперуполномоченный из Вольнянского райотдела полиции в Запорожской области ощутил в себе предпринимательскую жилку и на пару с товарищем наладил "бизнес" – продавали крупные партии наркотиков, являвшиеся вещественными доказательствами по делам. Об этом сообщает Мелитопольское территориальное управление Государственного бюро расследований.
Для этого 35-летний полицейский прежде чем отправить на хранение метадон и иные наркотические средства, изъятые у подозреваемых, заменял их обычными лекарствами или похожими по виду смесями. А реализацией занимался его не состоящий на службе приятель.
Успешный "бизнес" прервали сотрудники ГБР, задержав обоих 26 сентября в момент сбыта очередной партии наркоты.
А теперь на возможную причастность к этому преступлению проверяют весь коллектив райотдела. Проведено 13 обысков, в том числе, по местам работы и проживания задержанных.
На "темную сторону Силы" перешел также бывший спасатель одной из пожарноспасательных частей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, житель Мелитополя той же Запорожской области.
Мужчина приобретал метамфетамин, расфасовывал его на дозы и продавал наркозависимым гражданам. Обыск сотрудники Госбюро расследований провели у экс-спасателя дома еще в июле, обнаружив и изъяв там 35 зип-пакетов с психостимулятором. А днями следователи ГБР сообщили ему о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
Наказание всем фигурантам по данной статье суровое – вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе полицейскому удалось выжить после жестокого нападения на него грабителя.
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