Опер из Запорожской области сбывал наркотики, изъятые у подозреваемых

На мелочи не разменивался, потому за содеянное ему грозит солидный срок с конфискацией имущества

Оперуполномоченный из Вольнянского райотдела полиции в Запорожской области ощутил в себе предпринимательскую жилку и на пару с товарищем наладил "бизнес" – продавали крупные партии наркотиков, являвшиеся вещественными доказательствами по делам. Об этом сообщает Мелитопольское территориальное управление Государственного бюро расследований.

Для этого 35-летний полицейский прежде чем отправить на хранение метадон и иные наркотические средства, изъятые у подозреваемых, заменял их обычными лекарствами или похожими по виду смесями. А реализацией занимался его не состоящий на службе приятель.

Полицейский ловил преступников и сам стал им

Успешный "бизнес" прервали сотрудники ГБР, задержав обоих 26 сентября в момент сбыта очередной партии наркоты.

Сотрудники ГБР задержали и полицейского, и его подельника (1) Сотрудники ГБР задержали и полицейского, и его подельника (1) Сотрудники ГБР задержали и полицейского, и его подельника (1)

А теперь на возможную причастность к этому преступлению проверяют весь коллектив райотдела. Проведено 13 обысков, в том числе, по местам работы и проживания задержанных.

На "темную сторону Силы" перешел также бывший спасатель одной из пожарноспасательных частей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, житель Мелитополя той же Запорожской области.

При обыске обнаружены пакетики с наркотиками

Мужчина приобретал метамфетамин, расфасовывал его на дозы и продавал наркозависимым гражданам. Обыск сотрудники Госбюро расследований провели у экс-спасателя дома еще в июле, обнаружив и изъяв там 35 зип-пакетов с психостимулятором. А днями следователи ГБР сообщили ему о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Изъяты пакетики с дозой и другие вещественные доказательства (2) Изъяты пакетики с дозой и другие вещественные доказательства (2) Изъяты пакетики с дозой и другие вещественные доказательства (2)

Наказание всем фигурантам по данной статье суровое – вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе полицейскому удалось выжить после жестокого нападения на него грабителя.