Особливості "червоної" Одеси: покупки тільки з браслетами, але частина маршруток забита повністю (відео)

У більшості місць від відвідувачів вимагають сертифікат про вакцинацію

Одеська область з понеділка, 18 жовтня, перебуває серед регіонів "червоної" зони. Деякі з нових обмежень місцеві жителі намагаються дотримуватися, проте ще частину (наприклад, щодо громадського транспорту) ігнорують.

"Телеграф" вивчив публікації в одеських Telegram-каналах, які зафіксували найцікавіші моменти посиленого карантину в регіоні.

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Одні із найвідоміших в Одесі і навіть за межами області ринки — "Старокінний" та "7-й км" — почали свою роботу з оновленими карантинними правилами.

За твердженням очевидців, на "Староконку" тепер можна зайти, тільки пред’явивши охоронцю на вході спеціальний ковідний сертифікат, який підтверджує отримання тобою обох доз щеплення від "корони". В іншому випадку на територію ринку потрапити не вдасться.

"Раніше ми з такими [браслетами — ред.] ходили на дискотеку, зараз — ходимо на ринок", — зазначив одесит на відео.

До слова, деякі з місцевих торгових центрів, як великий "Сіті Центр", також використовують подібну ідею з паперовими браслетами в якості "пропусків".

Вже згаданий "7-й км" чекає на відвідувачів у захисних масках, які будуть дотримуватися дистанції. Також всім охочим здійснити покупки доведеться мати при собі або документ про вакцинацію, або довідку про одужання від коронавірусу, або свіжий негативний ПЛР-тест.

Банер при вході на ринок "7-й км"

Маршрутки мої, маршрутки …

Громадський транспорт в будь-який час карантину — особливе місце для одеситів. Незважаючи на заборони, більшість водіїв завжди підбирали пасажирів, навіть якщо вони займали стоячі місця.

Цікаво, що в п’ятницю, 22 жовтня, ситуація змінилася: коли поліцейські спільно із місцевими журналістами вирішили влаштувати "показову" облаву на водіїв маршруток, це їм зробити не вдалося.

Наприклад, водій автобуса по 221 маршруту виявився сумлінним і виконував усі карантинні приписи. Як, до речі, і його пасажири.

Тільки ось в суботу, 23 жовтня, коли правоохоронці вирішили послабити своє спостереження, дехто із водіїв маршруток взявся за старе. Так, в мережі опублікували ролик, як маршрутка №145 їде набитою пасажирами. Радує хоча б той факт, що більшість із них — у захисних масках.

До слова, згідно з інформацією ресурсу "Думська", всього за тиждень перебування Одеси в "червоній" зоні поліцейські склали 102 протоколи про стягнення штрафів. Більшу частину з них доведеться заплатити тим, хто опинився в громадському місці без маски (по 170 гривень).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як одесити "проводжали" вихід області із "помаранчевої" зони напередодні посилення карантину. Спойлери — без масового скупчення народу не обійшлося.