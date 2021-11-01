"Ковідовозки": в Одесі влаштували полювання на переповнені маршрутки (відео)

Одеську маршрутку №175 порівняли з банкою шпрот та висадили всіх пасажирів

В Одесі 1 листопада почалося "полювання" на автобуси, водії яких, незважаючи на складну епідобстановку та "лідерство" регіону за кількістю інфікованих за останню добу, набивають транспорт.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, одеський активіст, побачивши 175 маршрутку, "перетворену в банку шпрот", зателефонував до поліції.

В результаті автобус зупинили на Адміральському проспекті і за "недотримання правил карантину" всіх пасажирів попросили вийти. Повідомляється, що подібних адмінпротоколів щодо водіїв за ранок вже оформили декілька.

І якщо ці переповнені маршрутки, де не дотримуються правил карантину, в мережі прозвали "ковідовозками", є в Одесі й інший вид автобусів — так званий "вакцинобус". У вихідні на вул. Палія тут вакцинували проти коронавірусу всіх бажаючих. Втім, ажіотажу, як у звичайному громадському транспорті, тут, на жаль, не було.

Вакцинацію від коронавірусу проводять прямо в одеському автобусі

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав усі найважливіші рекомендації МОЗ та іменитих лікарів про те, що робити, а чого в жодному разі не можна в перші дні коронавірусу.